Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) знает, и военные знают", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом белорусский президент предостерег соседние страны от вторжения в республику. "Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси - война получит совершенно иное качество в Украине", - заявил глава государства.