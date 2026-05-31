Лукашенко призвал Армению не повторять судьбу Украины

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народ Армении быть аккуратным при выборе пути развития, чтобы не повторить ошибки Украины.

"Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине... В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Прежде чем делать такой шаг (предпочесть ЕАЭС сближение с Евросоюзом - ИФ), армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся", - сказал он журналистам на полях саммита ЕАЭС в Астане 29 мая. Его слова приводит в воскресенье телеграм-канал "Пул Первого".

"Кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то (вы знаете, кто там был из европейцев), наобещали целый ворох... Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения: "Беларусь и Россия такие-сякие". Конечно, мы не совершенны, чего тут говорить. Но на себя посмотрите", - отметил Лукашенко.

"Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая - завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились", - заявил президент Белоруссии.