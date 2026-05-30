Поиск

В ЦАХАЛ заявили, что "Хезболла" может нарастить удары по северу Израиля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу заявили, что военные готовятся к возможности более интенсивных ударов движения "Хезболла", в особенности по северу Израиля.

"После расширения операций ЦАХАЛ в южном Ливане, в соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ ведут подготовку к возможным ударам с ливанской территории, особенно по северному региону страны", - сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

Ранее прямое попадание ракеты, сопровождавшееся разрушениями, было зафиксировано в центре израильского города Кирьят-Шмона на фоне запуска ракет "Хезболлой".

В миреЕС настаивает на соблюдении режима прекращении огня в Ливане и продолжении переговоровЧитать подробнее

В субботу ЦАХАЛ продолжил бомбардировать юг Ливана. Военные заявили, что накануне нанесли удар в районе Бурдж-эль-Шамали по командному центру артиллерийских подразделений "Хезболлы".

В ЦАХАЛ обнародовали предупреждение о необходимости эвакуации жителей еще более десяти населенных пунктов в Ливане - возле города Эн-Набатия и на востоке Ливана.

Ливанская армия сообщила, что двое ее служащих пострадали при атаке дрона Израиля на транспортное средство у Эн-Набатии.

В "Хезболле" заявили о ракетном ударе по радарной базе в Мероне на севере Израиля. В движении сообщили, что устроили засаду на израильских военных в Аль-Гандурии в провинции Эн-Набатия и заставили их отступить.

По данным ливанского Минздрава, с момента возобновления боевых действий в Ливане 2 марта от израильских ударов в стране погибли более 3,3 тыс. человек.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

 США и Япония ускорят совместное производство ракетных систем

Хегсет утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе

Хегсет призвал союзников в Азии увеличить расходы на оборону для сдерживания КНР

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются

WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

 WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

Катар отказался разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

 Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2397 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов