В ЦАХАЛ заявили, что "Хезболла" может нарастить удары по северу Израиля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу заявили, что военные готовятся к возможности более интенсивных ударов движения "Хезболла", в особенности по северу Израиля.

"После расширения операций ЦАХАЛ в южном Ливане, в соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ ведут подготовку к возможным ударам с ливанской территории, особенно по северному региону страны", - сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

Ранее прямое попадание ракеты, сопровождавшееся разрушениями, было зафиксировано в центре израильского города Кирьят-Шмона на фоне запуска ракет "Хезболлой".

В субботу ЦАХАЛ продолжил бомбардировать юг Ливана. Военные заявили, что накануне нанесли удар в районе Бурдж-эль-Шамали по командному центру артиллерийских подразделений "Хезболлы".

В ЦАХАЛ обнародовали предупреждение о необходимости эвакуации жителей еще более десяти населенных пунктов в Ливане - возле города Эн-Набатия и на востоке Ливана.

Ливанская армия сообщила, что двое ее служащих пострадали при атаке дрона Израиля на транспортное средство у Эн-Набатии.

В "Хезболле" заявили о ракетном ударе по радарной базе в Мероне на севере Израиля. В движении сообщили, что устроили засаду на израильских военных в Аль-Гандурии в провинции Эн-Набатия и заставили их отступить.

По данным ливанского Минздрава, с момента возобновления боевых действий в Ливане 2 марта от израильских ударов в стране погибли более 3,3 тыс. человек.