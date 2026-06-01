Nvidia представила первые ноутбуки для работы с ИИ-агентами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. на конференции Computex в Тайбэе представила первые лэптопы, ориентированные на поддержку ИИ-агентов, пишет The Wall Street Journal.

На начальном этапе ПК будут выпускаться в сотрудничестве с Dell Technologies, Lenovo Group, Microsoft Corp., HP, Asus и MSI. Их запуск в продажу ожидается этой осенью, отмечает телеканал CNBC. Компьютеры будут работать на операционной системе Windows.

Самый легкий лэптоп будет весить менее 3 фунтов (1,4 кг), а толщину удалось сократить вплоть до 14 мм.

Новинки ориентированы на представителей творческих профессий, геймеров и ИИ-разработчиков и войдут в премиальный ценовой сегмент, заявил старший директор разработки продуктов Nvidia Марк Эферман (Mark Aevermann).

Техника будет работать на новых чипах RTX Spark, которые компания называет самыми эффективными из когда-либо разработанных для персональных компьютеров. Со временем они будут интегрированы в 30 моделей лэптопов и примерно десять моделей настольных компьютеров.

CNBC назвал RTX Spark суперчипами на новых центральных процессорах N1X, которые представил в ходе тайваньской конференции глава Nvidia Дженсен Хуан. N1X - совместная разработка Nvidia, Microsoft и MediaTek на базе архитектуры Arm. В состав RTX Spark также входят графические процессоры Nvidia Blackwell.

"Microsoft и Nvidia изменят представления о ПК", - отметил Хуан, назвав линейку компьютеров на базе RTX Spark первым полностью переосмысленным модельным рядом ПК за последние 40 лет.

По его словам, это переосмысление сравнимо с превращением телефонов в смартфоны.

Хуан также заявил, что серверные центральные процессоры Nvidia Vera производятся в полном объеме, компания выпускает миллионы этих чипов для дата-центров. Они поступят в продажу осенью, а одними из первых покупателей станут Anthropic, OpenAI, xAI, Dell, Oracle и CoreWeave.

