Добыча на Тенгизе приблизилась к нормальным операционным уровням после сбоя 28 мая

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Добыча на месторождении Тенгиз в настоящее время приблизилась к нормальным операционным уровням после сбоя, произошедшего 28 мая, сообщили "Интерфаксу" в "Тенгизшевройл" (ТШО).

"В настоящее время добыча компании "Тенгизшевройл" близка к нормальным операционным уровням после кратковременного сбоя на одном из объектов 28 мая 2026 года", - сообщили в ТШО.

В компании не уточнили, на каком уровне в настоящее время ведется добыча.

В первой половине дня в ТШО сообщали, что добыча нефти на Тенгизе находится на этапе восстановления.

28 мая в компании заявляли, что на одном из объектов месторождения произошел "незначительный операционный сбой".

В Минэнерго Казахстана ранее отмечали, что операционный сбой на месторождении Тенгиз привел к временному снижению добычи нефти, ТШО принимает необходимые оперативные меры.

Как сообщалось ранее, 18 января 2026 года на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, на следующий день "Тенгизшевройл" временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии. На Королевском месторождении добыча была возобновлена 26 января, а на Тенгизе - 31 января. О полном восстановлении добычи на Тенгизе после данного инцидента министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил 11 марта.

Инцидент повлиял на темпы добычи на месторождении в I квартале 2026 года. Так, добыча упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,7 млн тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

