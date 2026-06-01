МИД Ирана обвинил США в новых нарушениях режима прекращения огня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

"США нарушают режим прекращения огня, в том числе это произошло сегодня утром, - заявил Багаи. - Мы будем решительно принимать любые меры, которые мы сочтем необходимыми, для обеспечения национальной защиты Ирана".

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM сообщило, что американские вооруженные силы в выходные в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм.

Агентство Mehr передавало, что Корпус стражей иранской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик в провинции Хормозган.