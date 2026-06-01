"Хезболла" заявила о продолжении боев с Израилем у крепости Бофор

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" заявило, что ведет бои с израильскими военными около крепости Бофор в южном Ливане, пишет Guardian.

В заявлении оперштаба движения сказано бойцы "Хезболлы" ведут "битву на истощение против сил израильской армии, которые находятся в этом районе".

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль крепость Бофор на юге Ливана и водрузила над ней израильский флаг и флаг пехотной бригады "Голани". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет наращивать действия в Ливане.

Бофор - средневековая крепость на юге Ливана, расположенная на стратегической высоте у деревни Арнун, недалеко от границы с Израилем. В XX веке она стала важным военным объектом: ее использовали палестинские формирования, а в 1982 году крепость захватила израильская армия во время вторжения в Ливан. До ухода Израиля из южного Ливана в 2000 году район Бофора находился в пределах израильской "зоны безопасности".

Нетаньяху отметил, что военная кампания займет больше времени, пообещав, что Израиль восстановит безопасность на севере.

