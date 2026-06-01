Израиль анонсировал удары по "Хезболле" в Бейруте

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Израиль возобновит нанесение ударов по объектам группировки "Хезболла" в Бейруте, сообщил в соцсети Х премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"После неоднократных нарушений перемирия со стороны Ливана террористической группировкой "Хезболла" и ударов по нашим городам и гражданам, я и министр обороны Кац приказали Армии обороны Израилянанести удары по террористическим целям в квартале Дахия в Бейруте", - написал он.

После этого арабские СМИ начали публиковать фотографии мирных жителей, покидающих этот квартал.

Ранее Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что израильские чиновники просили одобрения Вашингтона на расширение действий ЦАХАЛа в Бейруте. The Times of Israel напоминает, что Израиль в последние недели полностью не прекращал удары по Бейруту, но наносил их эпизодически и только при определенных обстоятельствах.