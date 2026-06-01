ЕС призывает Израиль прекратить эскалацию в Ливане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В ЕС призывают Израиль прекратить военную эскалацию в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы поддерживаем продолжение дипломатических усилий, в частности осуществляемых Соединенными Штатами и их международными партнерами, чтобы обеспечить проведение переговоров, которые приведут к долгосрочной стабильности и безопасности для Ливана и Израиля", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ливанское население, пережившее в прошлом очень трудные времена, не выступало за эту войну, которая не является войной ливанского населения. Ливан, как и Израиль, продолжил аль-Ануни, имеет право достойно жить в мире и безопасности без угрозы новых конфликтов.

"Что касается Европейского союза, мы солидарны с ливанским народом, и мы продолжаем оказывать помощь, в том числе чрезвычайную, чтобы помочь властям Ливана противостоять кризису, охватившему страну в настоящее время", - заключил представитель Каллас.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекла реку Литани, заняла господствующие районы и захватила хребет Бофор. "Теперь моя директива - углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем "Хезболлы", - привёл его слова портал Ynet. Премьер отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере страны.

Ранее Times of Israel сообщил, что ЦАХАЛ получила контроль над крепостью Бофор на юге Ливана и водрузила над ней израильский флаг и флаг бригады "Голани".