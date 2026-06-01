Поиск

ЕС призывает Израиль прекратить эскалацию в Ливане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В ЕС призывают Израиль прекратить военную эскалацию в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы поддерживаем продолжение дипломатических усилий, в частности осуществляемых Соединенными Штатами и их международными партнерами, чтобы обеспечить проведение переговоров, которые приведут к долгосрочной стабильности и безопасности для Ливана и Израиля", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В миреИзраиль анонсировал удары по "Хезболле" в БейрутеЧитать подробнее

По его словам, ливанское население, пережившее в прошлом очень трудные времена, не выступало за эту войну, которая не является войной ливанского населения. Ливан, как и Израиль, продолжил аль-Ануни, имеет право достойно жить в мире и безопасности без угрозы новых конфликтов.

"Что касается Европейского союза, мы солидарны с ливанским народом, и мы продолжаем оказывать помощь, в том числе чрезвычайную, чтобы помочь властям Ливана противостоять кризису, охватившему страну в настоящее время", - заключил представитель Каллас.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекла реку Литани, заняла господствующие районы и захватила хребет Бофор. "Теперь моя директива - углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем "Хезболлы", - привёл его слова портал Ynet. Премьер отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере страны.

Ранее Times of Israel сообщил, что ЦАХАЛ получила контроль над крепостью Бофор на юге Ливана и водрузила над ней израильский флаг и флаг бригады "Голани".

ЕС Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

В Иране сообщили о выходе из переговоров с США

Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

Швеция объявила о своей новой арктической стратегии

 Швеция объявила о своей новой арктической стратегии

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

В Литве заявили, что страны Балтии не предоставляют воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

 Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

 В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

 Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2416 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов