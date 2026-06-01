Аракчи назвал Ливан неотъемлемой частью перемирия между США и Ираном

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действующее перемирие между США и Ираном включает в себя Ливан, поэтому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий.

"Перемирие между Ираном и США определенно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане. Его нарушение на одном фронте является нарушением на всех фронтах", - написал он в соцсети X.

Министр подчеркнул, что Израиль и США так или иначе понесут ответственность за нарушение перемирия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля нанести удары по объектам группировки "Хезболла" в Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции против "Хезболлы" на юге Ливана.