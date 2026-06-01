Поиск

Аракчи назвал Ливан неотъемлемой частью перемирия между США и Ираном

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действующее перемирие между США и Ираном включает в себя Ливан, поэтому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий.

"Перемирие между Ираном и США определенно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане. Его нарушение на одном фронте является нарушением на всех фронтах", - написал он в соцсети X.

Министр подчеркнул, что Израиль и США так или иначе понесут ответственность за нарушение перемирия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля нанести удары по объектам группировки "Хезболла" в Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Бейрут Израиль Иран Биньямин Нетаньяху США МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

В Иране сообщили о выходе из переговоров с США

Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

Швеция объявила о своей новой арктической стратегии

 Швеция объявила о своей новой арктической стратегии

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

В Литве заявили, что страны Балтии не предоставляют воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

 Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

 В CENTCOM сообщили об уничтожении иранских пунктов управления беспилотниками

Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти

 Премьер Венгрии решил изменить конституцию для отстранения президента от власти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2416 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов