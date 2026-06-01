Поиск

Иран не позволит продолжать блокаду Ормузского пролива и атаковать Ливан

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Иран не позволит продолжать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США и не будет терпеть удары Израиля по Ливану, написал в соцсети Х заявил советник верховного лидера Ирана Мосхен Резаи.

"Ормузский пролив находится под управлением Ирана. Мы не позволим продолжать морскую блокаду, мы также не смиримся с обострением напряженности в Ливане, - сообщил он. - Терпение Вооруженных сил Исламской республики Иран имеет предел".

Центральный штаб вооруженных сил Ирана обратился к жителям ливанских городов Дахии и Бейрута, передает FARS.

"(Премьер-министр Израиля Беньямин) Нетаньяху, продолжая злонамеренные действия в регионе, пригрозил бомбардировкой Дахии и Бейрута и объявил предупреждение об эвакуации для их жителей. Учитывая неоднократные нарушения прекращения огня со стороны израильского режима, в случае реализации этой угрозы мы предупреждаем жителей северных районов Израиля и поселений на оккупированных территориях: если они не хотят пострадать, им следует покинуть этот район", - заявили военные.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ливан Бейрут США Израиль Ормузский пролив Мосхен Резаи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

 Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

 Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

Трамп не получал уведомлений от Ирана о приостановке переговоров

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Великобритания сообщила об ударе по торговому судну в Персидском заливе

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9671 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2426 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов