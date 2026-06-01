Иран не позволит продолжать блокаду Ормузского пролива и атаковать Ливан

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Иран не позволит продолжать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США и не будет терпеть удары Израиля по Ливану, написал в соцсети Х заявил советник верховного лидера Ирана Мосхен Резаи.

"Ормузский пролив находится под управлением Ирана. Мы не позволим продолжать морскую блокаду, мы также не смиримся с обострением напряженности в Ливане, - сообщил он. - Терпение Вооруженных сил Исламской республики Иран имеет предел".

Центральный штаб вооруженных сил Ирана обратился к жителям ливанских городов Дахии и Бейрута, передает FARS.

"(Премьер-министр Израиля Беньямин) Нетаньяху, продолжая злонамеренные действия в регионе, пригрозил бомбардировкой Дахии и Бейрута и объявил предупреждение об эвакуации для их жителей. Учитывая неоднократные нарушения прекращения огня со стороны израильского режима, в случае реализации этой угрозы мы предупреждаем жителей северных районов Израиля и поселений на оккупированных территориях: если они не хотят пострадать, им следует покинуть этот район", - заявили военные.