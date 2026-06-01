В CENTCOM сообщили о перехвате двух иранских ракет во время атаки на войска США в Кувейте

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США в понедельник успешно перехватили две баллистические ракеты, которые были запущены Ираном по американским войскам, дислоцированным в Кувейте, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вооруженные силы США успешно перехватили две иранские баллистические ракеты, нацеленные на американские войска, базирующиеся в Кувейте. Эти ракеты были моментально поражены, и никто из американского персонала не пострадал", - говорится в сообщении.

"Центральное командование США сохраняет бдительность и продолжит защищать свои войска от иранской агрессии, поддерживая при этом действующее перемирие", - отметили в командовании.

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы в выходные в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм, а также сбили два БПЛА.

Агентство Mehr, в свою очередь, передало, что Корпус стражей иранской революции Ирана (КСИР) атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик в провинции Хормозган на юге страны, недалеко от Ормузского пролива.

В ответ Иран атаковал американскую базу в Кувейте. Какая именно база была атакована, не сообщается. В Кувейте расположены три крупные американские базы, в том числе Кэмп-Арифджан, авиабаза Али-Аль-Салем и Кэмп-Бьюринг.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
