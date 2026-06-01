Трамп сообщил о продолжении переговоров с Ираном

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами", - написал он в TruthSocial.

Ранее иранские СМИ сообщили, что, Тегеран решил взять паузу на переговорах с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане.

После этого Трамп сообщил, что добился в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что ВС Израиля не будут наносить удары по Бейруту и что на переговорах с "Хезболлой" добился от движения согласия на прекращение огня с Ираилем.