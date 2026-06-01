В Ливане заявили о готовности "Хезболлы" к полному прекращению огня с Израилем

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" готово полностью и незамедлительно объявить режим прекращения огня с Израилем, сообщил изданию Axios советник главы парламента Ливана Али Хамдан.

"Я вызвал посла США в Бейруте Мишеля Ису и от имени председателя парламента Ливана Набиха Берри сообщил ему о готовности "Хезболлы" полностью следовать всеобъемлющему прекращению огня. Мы готовы гарантировать это, - сказал Хамдан. - Мы уверены, что "Хезболла" согласится на полное прекращение огня. Мы считаем это более продуктивным. Мы понимаем, что время на исходе".

Представитель властей Израиля подтвердил Axios, что "Хезболла" действительно готова на полное прекращение огня, не требуя незамедлительного вывода израильской армии с юга Ливана.

Однако в Израиле, отмечает Axios, считают необходимым продолжать удары по Дахии - пригороду Бейрута, который является оплотом "Хезболлы", в силу чего израильтяне вряд ли согласятся на полное прекращение огня.