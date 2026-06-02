Метте Фредериксен удалось создать коалицию для формирования правительства Дании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщила о создании коалиции из четырех партий, что позволит ей представить в ближайшее время королю состав своего нового, третьего, кабинета министров, завершив самый долгий в истории страны процесс формирования правительства.

Она заявила журналистам поздно вечером 1 июня, что ей удалось сформировать левоцентристскую коалицию, передает Bloomberg. Кроме ее партии социал-демократов в коалицию вошли Зеленые левые, Датская социал-либеральная партия (Венстре) и Умеренные.

По словам Фредериксен, партии раскроют детали своих программ 2 июня, а министры будут представлены 3 июня.

С мартовских выборов, таким образом, прошло 69 дней, что сделало нынешний процесс формирования кабинета министров самым длительным в истории Дании.

Для Фредериксен этот премьерский срок станет третьим по счету.

Новому датскому правительству предстоит урегулирование напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, грозившимся заполучить Гренландию.

Фредериксен, возглавляющая Социал-демократическую партию (СДП), получила от короля Фредерика X мандат на формирование коалиционного правительства 25 марта - на следующий день после парламентских выборов, на которых СДП вышла в лидеры, но получила худший за столетие результат - 22% голосов избирателей. С тех пор она проводила раздельные переговоры с руководством ряда партий.

Прежний рекорд по формированию датского правительства принадлежит также Фредериксен, которая в 2022 году объявила о формировании кабинета спустя 42 дня после выборов.