Причиной взрыва на заводе "Казцинка" названо нарушение технологического процесса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Взрыв на заводе "Казцинка" в Усть-Каменогорске произошел, по предварительным данным, в связи с нарушением технологического процесса, сообщил глава МЧС Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства.

Расследование обстоятельства аварии продолжается. "Назначены соответствующие экспертизы и исследования с привлечением профильных экспертов", - сказал министр.

5 мая на территории "Казцинка" произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением здания. Погибли три человека, еще несколько пострадали.

ТОО "Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, осуществляет полный цикл производства цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках - с добычи руды до выпуска рафинированного металла. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.