Глава МИД Франции осудил военное присутствие Израиля в Ливане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Израиль за боевые действия на территории Ливана.

"Нет оправдания продолжению израильских военных операций и расширению зоны оккупации ливанской территории", - сказал он France 2 и призвал Израиль и группировку "Хезболла" прекратить огонь.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля нанести удары по объектам группировки "Хезболла" в ливанской столице Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции против "Хезболлы" на юге Ливана. Иранские СМИ заявили, что в связи с этим приостанавливают переговоры с США.

Вечером 1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с представителями и Израиля, и "Хезболлы" о прекращении боевых действий в Ливане.

Однако сообщалось, что в ночь на 2 июня Израиль и "Хезболла" в некоторых районах продолжили обмен ударами.