Поиск

Глава МИД Франции осудил военное присутствие Израиля в Ливане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Израиль за боевые действия на территории Ливана.

"Нет оправдания продолжению израильских военных операций и расширению зоны оккупации ливанской территории", - сказал он France 2 и призвал Израиль и группировку "Хезболла" прекратить огонь.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля нанести удары по объектам группировки "Хезболла" в ливанской столице Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции против "Хезболлы" на юге Ливана. Иранские СМИ заявили, что в связи с этим приостанавливают переговоры с США.

Вечером 1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с представителями и Израиля, и "Хезболлы" о прекращении боевых действий в Ливане.

Однако сообщалось, что в ночь на 2 июня Израиль и "Хезболла" в некоторых районах продолжили обмен ударами.

Хроника 28 февраля – 02 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США Ливан Жан-Ноэль Барро Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

 Axios сообщил о разговоре Трампа с Нетаньяху о Ливане на повышенных тонах

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июня

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

 Иран пригрозил прекратить диалог с США, если Израиль продолжит атаковать Ливан

Иран с начала конфликта повредил 20 американских военных баз и объектов на Ближнем Востоке

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Италии

Трамп может отказаться от запуска компенсационного фонда на $1,8 млрд

 Трамп может отказаться от запуска компенсационного фонда на $1,8 млрд

КСИР атаковал торговое судно в Персидском заливе в ответ на атаку США

Трамп надеется на следующей неделе добиться договоренностей с Ираном

 Трамп надеется на следующей неделе добиться договоренностей с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов