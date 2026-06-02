Оппозиция раскритиковала Нетаньяху за договоренность о прекращении огня с "Хезболлой"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава правительства Израиля, кандидат в премьеры от правой коалиции "Вместе" Нафтали Беннет раскритиковал нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху за согласие на требование Вашингтона прекратить военные действия против ливанской группировки "Хезболла", сообщают во вторник израильские СМИ.

"Правительство утратило контроль над суверенитетом Израиля", - написал Беннет в соцсети X.

С критикой выступил еще один лидер оппозиции: бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот, который также баллотируется в премьер-министры.

"Еще никогда у Израиля не было премьера, который бы выполнил столь унизительное требование", - высказался он о Нетаньяху в соцсети X.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня. "У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие (израильские - ИФ) войска на Бейрут не пойдут, они вернутся", - написал он в соцсети Truth Social. "Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились на прекращение огня", - отметил Трамп.

Тем не менее во вторник в Ливане сообщили об израильских ударах по южным районам страны.

Парламентские выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.

Израиль Ливан Бейрут Хезболла Биньямин Нетаньяху Нафтали Беннет
