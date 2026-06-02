США начали вывод военных из Литвы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США начали вывод более тысячи американских солдат и техники из Литвы после завершения срока их ротации, сообщает портал TV3.

Ожидается, что их заменит новая группа солдат, но когда это произойдет, и сколько их будет, пока не ясно, поскольку США пересматривают планы развертывания вооруженных сил в Европе.

Как сообщил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис, некоторая часть американских военнослужащих будет оставаться в стране до начала новой ротации. "Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число", - сказал Матуленис.

В последние годы ротация американских войск в основном происходила непрерывно. Это означает, что к тому времени, когда одни солдаты возвращались в места своей дислокации, в Литву уже начинали прибывать подразделения на замену, отмечает TV3.

С 2019 года американцы регулярно размещают подразделения в Литве. С 2022 года Вашингтон изменил статус своих войск в Литве на непрерывную ротационную дислокацию.

