Рубио заявил, что США не заставляют Армению "не дружить" с другими странами

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США хотели бы поддерживать отношения с Арменией из-за экономических причин и не заставляют ее "не дружить" с другими странами, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении. Мы не просим их не дружить с другими странами", - сказал Рубио, выступая во вторник в Сенате США.

Также он выразил мнение, что Россия "не особо довольна" активизацией двусторонних отношений Вашингтона и Еревана.

По словам госсекретаря, "в течение долгого времени наши отношения с Арменией были довольно застойными". Он отметил, что Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и "изучить возможности сотрудничества во всех областях".