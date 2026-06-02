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Швеция планирует ввести 15-летний возрастной лимит для посетителей соцсетей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Швеция планирует ввести 15-летний возрастной лимит для посетителей социальных сетей, сообщил во вторник общественный вещатель SVT.

"Мы теряем целое поколение в постоянном скроллинге. Это будет еще один шаг по возвращению детства детству", - приводит издание слова министра социальных дел Якоба Форсмеда.

Осенью шведское правительство сформировало комитет для оценки возможности установления возрастного ограничения на доступ к социальным сетям, что затронет такие платформы, как Instagram, Facebook (эти ресурсы принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Snapchat, TikTok и YouTube.

Во вторник комитет передал Форсмеду доклад, в котором предлагается установить возрастной лимит в 15 лет и ввести ограничение с 1 января 2028 года.

Среди рисков для посетителей социальных сетей называются чрезмерная зависимость, онлайн-нарушения, контакты с неизвестными людьми в сексуальных целях или вербовка в преступные группировки, а также такой вредный контент, как насилие, порнография или нездоровые идеалы тела.

В Швеции существует большая политическая поддержка по возрастному ограничению для пользователей соцсетей, отмечает издание.

Согласно данным ЮНИСЕФ, возрастные ограничения в социальных сетях были введены в нескольких странах мира, и работа по этому вопросу ведётся в 35 странах. Первой возрастное ограничение в 16 лет на десяти различных платформах социальных сетей ввела Австралия.

Швеция Австралия
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