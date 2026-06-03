Трамп требует от Ирана письменно закрепить уступки по ядерной программе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана закрепления на бумаге уступок по ядерной программе, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

"Трамп требует от Тегерана письменного подтверждения конкретных ядерных уступок в рамках предварительного соглашения, чтобы преодолеть затянувшийся тупик (в переговорах - ИФ) между США и Ираном", - передает телеканал.

ABC News поясняет, что иранская сторона ранее давала лишь устные заверения, что Тегеран согласится на определенные условия по своей ядерной программе, однако президент США решил, что "подобные обязательства недостаточно сильны".

Ранее во вторник на слушаниях в Сенате американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран выражает готовность обсуждать уступки по своей ядерной программе.

В то же время он подчеркнул, что сам факт ведения переговоров - "это не гарантия того, что в итоге у нас будет устраивающее США соглашение".