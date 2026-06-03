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Пентагон сохраняет крупную группировку боевых кораблей близ побережья Ирана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группировка американских ВМС в составе около 25 боевых кораблей продолжает находиться рядом с побережьем Ирана, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана боевое дежурство несут два авианосца - USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush. На них базируются в общей сложности более 100 истребителей, самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного предупреждения.

Вместе с авианосцами в регионе, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива, размещены 14 ракетных эсминцев, два боевых корабля прибрежной зоны и три минных тральщика.

В Оманском заливе также находится амфибийно-десантная группа в составе трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту.

Помимо боевого патрулирования корабли задействованы в обеспечении режима морской блокады иранских портов.

Кроме того, на данный момент два американских ракетных эсминца находятся на боевом дежурстве в Красном море близ побережья Саудовской Аравии.

Глава Пентагона Пит Хегсет в минувшую пятницу, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся.

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Пентагон США Оман Иран
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