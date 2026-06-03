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Кобахидзе предложил осужденным за прошлогодние беспорядки свободу в обмен на раскаяние

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство готово освободить из заключения лиц, задержанных при попытке штурма президентской резиденции 4 октября 2025 года в Тбилиси, в случае их раскаяния.

"Это предложение правительства было принято отдельными заключенными и с ними оформлено соответствующее процессуальное соглашение. Было бы хорошо, если и другие заключенные по этому делу последовали их примеру", - сказал он журналистам.

Он отметил, что есть и процедура обращения заключенных с просьбой о помиловании к президенту Грузии.

"Мы можем по согласованию с президентом еще раз пообещать, что в случае соответствующего обращения, признания вины и раскаяния правительство даст адекватный ответ", - добавил грузинский премьер.

Несколько тысяч участников митинга оппозиции 4 октября 2025 года по призыву одного из организаторов - бывшего генпрокурора Муртаза Зоделава - двинулись от здания парламента к президентской резиденции в Тбилиси с целью захватить ее. Митингующим не удалось ворваться в здание резиденции, им противостояла полиция. Однако во дворе здания были сорваны железные ограждения. Полиция и спецназ задержали несколько десятков оппозиционеров. Все они были осуждены на различные тюремные сроки.

Как сообщали грузинские СМИ, на прошлой неделе несколько осужденных за попытку штурма резиденции после обращения и признания вины оформили с прокуратурой процессуальное соглашение и ближайшее время получат условно-досрочное освобождение.

Ираклий Кобахидзе Тбилиси Грузия
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