Палата представителей США одобрила рассмотрение новых антироссийских санкций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США в рамках процедурного голосования в ночь на четверг проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России, пишет The Hill.

"Палата представителей проголосовала 218 голосами против 204 за процедурное предложение, которое открывает путь для голосования по законодательной инициативе о поддержке Украины", - сообщило издание.

The Hill обращает внимание, что данная инициатива идет вразрез с позицией президента США Дональда Трампа, а ее автором является член палаты демократ Грегори Микс, входящий в комитет по иностранным делам.

Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на $8 млрд, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, а также дополнительные санкции в отношении России, поясняет газета.