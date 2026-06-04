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Два человека погибли при ударе США по судну наркоторговцев в Тихом океане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли авиаудар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, погибли два человека, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. (...) В ходе операции были убиты два наркотеррориста", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года США нанесли 62 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты в общей сложности 202 человека.

США Тихий океан
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