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В ЕК призвали Венгрию разблокировать сельхозимпорт из Украины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Венгрии, как и всем странам Евросоюза, следует соблюдать законодательство ЕС и устранить ограничения на законную сельскохозяйственную продукцию из Украины, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Мы просили соответствующие государства-члены отменить эти рестрикции по той причине, что у нас теперь введены новые юридические рамки, что касается торговли между ЕС и Украиной. И мы призываем эти государства, включая Венгрию, учитывать на всех уровнях эту цель", - сказал он в ответ на вопрос о том, что намерена делать Еврокомиссия в связи с идущей вразрез с законодательством ЕС венгерской блокадой.

Ранее в мае премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о продлении запрета на импорт сельхозпродукции с Украины, введенного в 2023 году при правительстве Виктора Орбана.

В октябре 2025 года вступило в силу Модернизированное соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной. Оно было призвано заменить временные меры либерализации, действовавшие с 2022 года, на более структурированный и долгосрочный режим, который учитывает интересы как Украины, так и государств-членов ЕС, включая Венгрию, Польшу и Словакию, которые до сих пор продолжают блокировать импорт определенных видов украинской сельхозпродукции, несмотря на требование ЕК прекратить эти односторонние меры.

ЕС вместо полного беспошлинного ввоза вновь ввел квоты на наиболее чувствительные товары (сахар, птицу, яйца, мед, пшеницу, кукурузу). Импорт в рамках этих квот идет беспошлинно, превышение квот означает возврат к пошлинам.

Документ закрепил обновленную защитную оговорку. Теперь Еврокомиссия может вводить защитные меры (пошлины или ограничения) не только при угрозе всему рынку ЕС, но и на основе анализа рынка отдельных стран-членов в отличие от регламента об автономных торговых мерах 2024-2025 годов, что напрямую отвечает требованиям Венгрии, Польши и Словакии.

Еврокомиссия Евросоюз Украина Венгрия Олоф Жилл Петер Мадьяр
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