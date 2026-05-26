ЕК попросила Венгрию отменить односторонние ограничения сельхозимпорта с Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия просит Венгрию отозвать свои односторонние меры, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Тома Ренье.

"Мы продолжим наш обмен мнениями (с Будапештом - ИФ), чтобы гарантировать такой результат. Мы не считаем, что эти меры, которые повлекут фрагментацию на внутреннем рынке, могут быть оправданы, учитывая (...) пересмотренную версию соглашения между Европейским союзом и Украиной, позволяющую активировать соответствующие законодательные инструменты", - сказал он.

По его словам, если эти односторонние санкции не будут сняты, это будет "иметь последствия для всего Евросоюза в целом и особенно для некоторых государств-членов". Еврокомиссия не считает необходимым для Венгрии такие санкции и просит отменить данное решение, отметил Ренье.

На вопрос, намерена ли Еврокомиссия в данном случае запустить юридическую процедуру из-за несоблюдения соглашения Евросоюза с Украиной, он ответил, что не хотел бы предвосхищать предстоящие этапы, к тому же Брюссель предпочитает диалог со всеми государствами-членами. "Идея в том, чтобы объяснить, какие у них есть гарантии и защита", - добавил он.

Ранее в мае премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о продлении запрета импорта сельхозпродукции с Украины, введенного в 2023 году при правительстве Виктора Орбана.

"Венгрия запрещает импорт продуктов сельского хозяйства с Украины", - написал он в соцсети Х.

Как сообщали европейские СМИ, запрет на украинский сельхозимпорт прекратил действие 14 мая 2026 года в результате процедурной ошибки, связанной со сменой руководства страны, поэтому венгерские сельскохозяйственные санкции формально не действовали в течение нескольких дней.

Эти ограничения охватывают ряд сельскохозяйственных продуктов из Украины, в том числе говядину, свинину, мясо птицы, яйца, зерно, муку, подсолнечное и рапсовое масло. По информации нового правительства, на которое ссылаются СМИ, этот перечень может быть расширен.