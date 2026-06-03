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Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным после выборов в Армении

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после намеченных на 7 июня парламентских выборов в республике.

"Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но, понятно, что кроме поздравлений мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации.

"Будьте уверены, что все вопросы будут решены. Не сомневайтесь", - добавил он.

Пашинян вновь заявил, что республика не планирует выходить из ЕАЭС.

"Моя задача в другом - чтобы никто не имел права и возможности говорить, что Армения никому не нужна. Армения всем нужна. Моя задача также в том, чтобы Армения и ее народ имели альтернативу, варианты. И будет так, как вы решите", - сказал он.

Он обвинил оппозицию в попытках внести раскол в отношениях Армении и России, затруднить экспорт армянских товаров в РФ. "Оппозиция желает, чтобы мы конфликтовали с Россией. Но я говорил, что мы не будем драться, спорить с Россией. Мы спокойно будем защищать свою позицию. Мы не будем действовать против интересов России, но мы также не будем действовать против своих интересов", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян Владимир Путин Армения
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