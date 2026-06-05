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На выборах в Армении у оппозиции есть шанс обойти партию Пашиняна в случае объединения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Участвующие в парламентских выборах Армении оппозиционные партии в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти, показал опрос, проведенный армянским представительством GALLUP International Association.

За партию премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных. За партию российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 16,4%, за блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 15,2%, за партию "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна - 8,8%, за партию "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%.

Таким образом, в сумме четыре основные оппозиционные силы смогут набрать 46,6% голосов.

Намерены голосовать 76,7% респондентов, и 54,6% считают, что выборы пройдут справедливо.

Парламентские выборы пройдут 7 июня, по их итогам будет определен будущий глава правительства.

Армения Гражданский договор Сильная Армения Самвел Карапетян Никол Пашинян
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