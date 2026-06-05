Рынки акций Европы выросли в четверг

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы западноевропейских стран выросли по итогам торгов в четверг благодаря признакам деэскалации на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 увеличился на 0,52% - до 624,45 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,27%, германский DAX - 0,6%, французский CAC 40 - 1,15%, итальянский FTSE MIB - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,55%.

Поддержку рынку оказало сообщение Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров при посредничестве Вашингтона и намерены "возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения".

Удары Израиля по Ливану вызывают недовольство со стороны Тегерана. Ранее на этой неделе Иран пригрозил прекратить диалог с США, если атаки не прекратятся. Достижение договоренности о перемирии может способствовать прогрессу в переговорах по мирной сделке между Тегераном и Вашингтоном.

На признаках деэскалации снизилась рыночная стоимость нефтегазовых компаний, в том числе Equinor - на 1,5%, Repsol - на 1,8%, Shell - на 1,2%, BP Plc и Eni - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,3%.

Как показали опубликованные в четверг данные, розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,8% в марте.Рост показателя в годовом сравнении замедлился до 1% с 2,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение продаж на 0,3% в помесячном сравнении и их рост на 0,3% в сравнении с апрелем прошлого года.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали Zealand Pharma (+9%), Nemetschek (+8,8%), Moeller-Maersk (+8,3%) и DiaSorin (+7,2%).

Капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau подскочила почти на 10%. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли и выручки в 2025-2026 фингоду, однако сообщила, что рассчитывает вернуться к устойчивому росту в текущем.

Уверенно выросла цена акций производителей товаров класса люкс, в том числе LVMH (+2,9%), Kering (+2,1%), Hermes (+1,2%) и Brunello Cucinelli (+2,5%).

Вместе с тем цена бумаг производителей полупроводниковой продукции преимущественно снизилась после отчетности американской Broadcom, прогноз которой разочаровал инвесторов. Бумаги STMicroelectronics подешевели на 3%, Infineon Technologies - на 3,4%, ASM International - на 1,1%, BE Semiconductor Industries - на 1,7%.

Котировки Universal Music Group упали на 4,9% после сообщений о том, что инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square продала свою долю в UMG после того, как последняя отклонила ее предложение о покупке.

На торгах в Лондоне в существенный минус ушли горнодобывающие компании: Rio Tinto (-2,8%), Antofagasta (-1,8%) и Anglo American (-1%).

В Париже активный рост продемонстрировали бумаги Capgemini (+6,6%), Dassault (+5,9%), Eurofins (+5,3%), Publicis (+5%) и Airbus (+4,6%).

Во Франкфурте капитализация SAP и Qiagen подскочили более чем на 5%.