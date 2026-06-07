Наблюдатели Миссии от СНГ начали работу на избирательных участках в Армении

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Наблюдатели Миссии от Содружества Независимых Государств начали работу на избирательных участках в Армении, сообщила в воскресенье пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Представители Миссии наблюдателей от СНГ работают в 9 областях страны и городе Ереване. Наблюдение ведется с момента открытия участковых центров и до окончания процесса подсчета голосов", - говорится в сообщении.

"Присутствовавшие на открытии участковых центров представители Миссии отметили хорошую организацию процесса голосования и слаженную работу членов избирательных комиссий, процесс голосования начался с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур", - добавили там.

Информацию о ходе мониторинга наблюдатели оперативно передают в Штаб Миссии, где данные будут обрабатываться и анализироваться. В том числе на основании этой информации Советом координаторов Миссии наблюдателей от СНГ будет подготовлено итоговое заявление Миссии, которое будет озвучено на пресс-конференции 8 июня.

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу очередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 18 мая. В составе Миссии аккредитован 121 человек. Это представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ.

7 июня в Армении проходят очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.