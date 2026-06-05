В ООН выступают за прямые переговоры между Россией и Украиной

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым, чтобы Россия и Украина приступили к прямым переговорам, сообщил на брифинге в пятницу его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"В любом контексте, в любом конфликте основой для урегулирования являются прямые переговоры, основанные на равных условиях", - сказал он.

Так Дюжаррик ответил на вопрос журналиста о предложениях президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня и прямых переговорах в то время, как президент России Владимир Путин счел, что встреча с ним пока не имеет смысла.