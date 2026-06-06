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В Тегеране заявили, что удары США по иранским РЛС являются нарушением режима прекращения огня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Ирана заявило, что американские удары, нанесенные в субботу утром по иранским радиолокационным станциям, являются "явным нарушением режима прекращения огня", передает агентство Mehr.

МИД Ирана указал, что удары были нанесены по объектам в районах островов Сирик и Кешм, которые "отвечают за охрану границ страны и обеспечение безопасности судоходства в международных водах".

В документе подчеркивается, что "вооруженные силы Исламской Республики Иран, в рамках неотъемлемого права на законную оборону и с полной бдительностью, решимостью и авторитетом, дали соразмерный и эффективный ответ на этот акт агрессии".

"Нарушение режима прекращения огня Соединенными Штатами еще раз доказывает, что правительство США не только не имеет воли к снижению напряженности и возвращению на путь стабильности, но и своими авантюрными действиями представляет серьезную угрозу безопасности региона, и ответственность за все последствия этих незаконных действий, а также за любую возможную эскалацию напряженности, будет лежать на правительстве США", - говорится в заявлении.

По данным иранской стороны, в субботу утром четыре танкера, игнорируя предупреждения, попытались выйти из Ормузского пролива без согласования с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате один из танкеров был атакован и остановлен, а остальные суда повернули назад. После этого американские беспилотники атаковали две радиолокационные вышки КСИР - одну на острове Кешм и одну на острове Сирик.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке, со своей стороны сообщило, что удар был ответом на атаку иранского беспилотника, которая представляла "непосредственную угрозу" для судов в Ормузском проливе.

Позднее Иран нанес ракетные удары по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и американской авиабазе в Кувейте. Все ракеты были перехвачены силами ПВО США, Бахрейна и Кувейта.

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