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США могут использовать иранские активы для финансирования восстановления стран Персидского залива

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин США рассматривает возможность использования замороженных иранских активов для финансирования послевоенного восстановления арабских стран Персидского залива, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, такой вариант рассматривается для компенсации ущерба от потенциальных будущих иранских атак. При этом, по данным других СМИ, не исключается и вариант использования этих средств для компенсаций за уже проведенные Тегераном атаки.

CNN отмечает, что американский Минфин планирует направить экспертов в арабские страны Персидского залива, чтобы установить, насколько они пострадали во время конфликта с Ираном.

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