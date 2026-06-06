Аракчи заявил, что Иран не использует Ливан в качестве "разменной монеты" на переговорах с США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждение о том, что Тегеран использует ливанский фактор на мирных переговорах с США.

"Если бы Ливан был разменной монетой для Ирана, мы бы давно достигли соглашения", - написал он в субботу в соцсети X.

Президент Ливана Жозеф Аун накануне обвинил ряд политических сил Ирана в том, что они используют его страну в качестве разменной монеты в своих переговорах с США.

"Они используют Ливан как разменную монету в переговорах с США... Это неприемлемо", - сказал Аун в интервью телеканалу CNN.

Он также высказался с критикой в адрес Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, который потребовал вывода израильских сил из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня между США и Ираном. "Это не ваша страна, это наша страна", - сказал он, обращаясь к КСИР.

По словам Ауна, народ Ливана "сыт по горло" войной между Израилем и "Хезболлой".

Обращаясь к Ирану, он сказал: "Вы не пытаетесь нам помочь. Народ Ливана платит цену... ради ваших собственных интересов".

"Наши интересы не совпадают с вашими интересами", - подчеркнул президент Ливана.

В ответ на заявления ливанского президента Аракчи сказал, что судя по комментариям Ауна, можно подумать, что именно Иран оккупировал пятую часть Ливана, вынудил четверть населения Ливана покинуть свои дома и ежедневно бомбит страну.

"Спасите Ливан от его истинного врага", - сказал глава иранского МИД, обращаясь к ливанскому президенту.

Ранее на этой неделе Ливан и Израиль договорились о прекращении огня при условии прекращения атак и отвода союзной Ирану ливанской шиитской группировки "Хезболла", которая отвергла это предложение и вновь обратилась к властям страны с призывом прекратить переговоры.