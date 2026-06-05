Израиль отказывается перемирия в Ливане из-за позиции "Хезболлы"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам кабинета министров, что пока нет смысла выносить на голосование соглашение о перемирии в Ливане, поскольку его условия не принимает группировка "Хезболла", сообщает Ynet со ссылкой на источники.

"В настоящий момент соглашения нет. "Хезболла" выступает против него, а значит и я не буду выносить его на голосование кабмина. Если они согласятся, то я принесу его вам на одобрение", - сказал он.

Без одобрения кабинета министров Израиль не обязан придерживаться условий соглашения о перемирии.

Ранее Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала. 4 июня лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что группировка не согласна с условиями перемирия и не намерена его соблюдать. Он потребовал вывода израильских военных с территории Ливана.