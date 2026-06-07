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Иран готов атаковать объекты США и Израиля в случае несоблюдения договоренностей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона не видит приверженности США и Израиля к деэскалации и готова, если потребуется, наносить удары по американским и израильским объектам, в том числе военным базам, на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье спикер иранского парламента Багер Галибаф.

"Они не привержены прекращению огня и не верят в диалог, а путем морской блокады и нарушением режима прекращения огня в отношении Ливана они показали, что понимают только язык силы", - написал он в соцсети Х.

Галибаф добавил, что американские и израильские действия "превращают базы и активы" США и Израиля в регионе в "законные цели".

Ранее в воскресенье сообщалось, что израильские военные в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута.

Агентство ЭФЭ отмечало, что это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Районы к югу от Бейрута" считаются главным оплотом "Хезболлы".

Хроника 28 февраля – 07 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль базы удары
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