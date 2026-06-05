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Несколько человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Израильские удары по населенным пунктам на юге Ливана в пятницу утром привели к гибели, как минимум, пяти человек, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По данным ливанской стороны, еще несколько человек пострадали. В ходе атак были повреждены жилые здания и дороги.

В частности, Израиль продолжил наносить удары по городу Тир, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным телеканала, удары пришлись по объектам инфраструктуры, находящимся недалеко от больниц.

Между тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали жителей южных ливанских населенных пунктов эвакуироваться на север.

В Израиле также заявили о ликвидации командира инженерного подразделения "Хезболлы" Абдула Харба на прошлой неделе. В группировке гибель Харба пока не подтвердили.

Ранее Ynet сообщил, что кабинет министров Израиля не стал выносить на голосование соглашение о перемирии с Ливаном из-за того, что его условия отказалась принять базирующаяся в стране группировка "Хезболла".

Ранее на этой неделе Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала.

Ливан Израиль Хезболла
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