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Трамп пока не планирует отводить войска от Ирана

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым на данном этапе вернуть на места постоянного базирования группировку, собранную на Ближнем Востоке для ударов по Ирану.

"Я бы сказал, что отвод войск был бы недальновидным решением, потому что не исключено, что нам еще может понадобиться их помощь", - сказал он в интервью NBC News, опубликованном в воскресенье.

По мнению президента США, ему вряд ли придется возобновлять удары по Ирану. "Но я думаю, что мы сохраним там войска до того момента, когда у нас будет сделка", - добавил Трамп.

Он отметил, что "наши расходы на то, чтобы держать там войска, - небольшие".

NBC News напоминает, что близ Ирана в настоящее время размещены около 50 тыс. военных США.

Президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, США удалось "полностью уничтожить иранские вооруженные силы".

"У них осталось немного ракет и дронов", - добавил Трамп.

В целом же, по его оценке, у Ирана осталось "21% - 22%" от довоенного ракетного арсенала.

Хроника 28 февраля – 07 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
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