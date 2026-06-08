Axios пишет, что США не принимали участия в ударах по Ирану

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы не принимали участия в нанесении ударов по Ирану в понедельник, сообщил портал Axios, ссылаясь на американского военного представителя.

"Военные США не участвовали в израильских ударах", - сказал он.

При этом источник указал, что израильские удары были "относительно ограниченными по своему масштабу".

Тем временем иранские СМИ сообщили, что израильские ВВС в понедельник нанесли удары по 15 объектам в Иране.

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что Израиль нанес удары по иранским целям с применением ракет воздушного базирования, передает агентство IRNA.

По данным телеканала Аl Jazeera, одной из целью был склад беспилотников в Тегеране.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиационных ударах по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

По данным иранского телеканал PressTV, в ряде городов Ирана, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.