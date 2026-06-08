Поиск

ЦАХАЛ сообщила об очередном иранском ракетном обстреле Израиля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ЦАХАЛ заявляет о новой волне иранских баллистических ракет, запущенных по Израилю.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в заявлении военных.

По данным местных СМИ, в центральных районах Израиля звучат сирены предупреждения о воздушной угрозе.

В ходе предыдущей волны в понедельник израильские средства ПВО сбили все запущенные Ираном ракеты.

Кроме того, израильские военные сбили одну баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЦАХАЛ Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Каллас объявила о новых правилах действий кораблей военно-морской операции ЕС IRINI

В ЦАХАЛ зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

 В ЦАХАЛ зафиксировали новый пуск ракет из Ирана по Израилю

Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов

 Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

 Партия Пашиняна на выборах в Армении набирает чуть более 50% после подсчета 90% голосов

Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в КНДР

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Домодедово работает по согласованию

 Домодедово работает по согласованию

КСИР подтвердил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования

КСИР атаковал базы курдов в Ираке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2529 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9800 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов