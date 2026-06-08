ЦАХАЛ сообщила об очередном иранском ракетном обстреле Израиля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ЦАХАЛ заявляет о новой волне иранских баллистических ракет, запущенных по Израилю.

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", - говорится в заявлении военных.

По данным местных СМИ, в центральных районах Израиля звучат сирены предупреждения о воздушной угрозе.

В ходе предыдущей волны в понедельник израильские средства ПВО сбили все запущенные Ираном ракеты.

Кроме того, израильские военные сбили одну баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами.