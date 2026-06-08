Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из соседних стран

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил развитие ситуации в регионе с коллегами из соседних стран, а также с главами МИД Пакистана, Великобритании и Франции.

"Аракчи обсудил с коллегами из Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Ирака, Египта и Катара иранский ответ на нарушение прекращения огня со стороны Израиля и израильские удары по Ливану", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что иранский министр также провел переговоры с министрами иностранных дел Пакистана, который выступает основным посредником в контактах между Ираном и США, а также Великобритании и Франции.

Обстановка обострилась накануне: Израиль нанес удары по Ливану, в ответ Иран атаковал Израиль, который, в свою очередь, ударил по Ирану.