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В Иране заявили о продолжении переговоров с США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Переговоры между Ираном и США продолжаются, стороны обмениваются посланиями, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Обмен посланиями продолжается", - приводит его слова официальный телеграм-канал МИД.

По словам Багаи, Пакистан играет существенную роль как посредник и способствует продолжению переговорного процесса.

Дипломат подчеркнул, что Иран "проявил исключительную сдержанность". "Мы неоднократно сталкивались с нарушениями режима прекращения огня как со стороны США, так и со стороны сионистского режима (Израиля - ИФ)", - отметил он.

По словам Багаи, "действия, которые Иран предпринял прошлой ночью, были полностью оборонительным шагом в рамках защиты Ирана и статьи 51 Устава ООН".

Накануне обострилась ситуация на Ближнем Востоке: Израиль нанес удары по Ливану, в ответ Иран нанес удары по Израилю, который, в свою очередь, ударил по Ирану.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль США
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