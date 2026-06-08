Израильские военные планируют наносить удары по Ирану несколько дней

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Длительность нынешних ударов Израиля по Ирану может составить минимум несколько дней, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванного представителя израильских военных, общавшегося с журналистами.

"По словам израильского военного чиновника, вооруженные силы Израиля готовятся как минимум к нескольким дням боевых действий с Ираном и к возможности затяжной кампании", - информирует телеканал.

Чиновник сказал, что Иран первым нарушил перемирие накануне и с тех пор выпустил по Израилю не менее 30 баллистических ракет; в свою очередь хуситы запустили две. Представитель военных продолжил, что в ответ Израиль провел две волны атак на Иран: первая была направлена против систем ПВО стратегического характера, а вторая - против объекта нефтехимической промышленности, игравшего роль в производстве Ираном ракет и других вооружений.

Он отметил, что Израиль наносил удары самостоятельно, но США помогали в перехвате иранских ракет. Он добавил, что тем не менее, израильские военные координировали действия с Центральным командованием ВС США (CENTCOM ), а начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир дважды беседовал с главой CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.

ЦАХАЛ ранее сообщила, что военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В понедельник стало известно, что Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные со своей стороны вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.