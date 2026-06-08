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Судно с индийским экипажем атаковано у берегов Омана

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судно с индийскими моряками на борту, которое находится под американскими санкциями, атаковано у побережья Омана, предположительно, со стороны ВМС США, сообщает в понедельник телеканал CNN.

"Судно, находящееся под санкциями США, подверглось атаке в понедельник у побережья Омана, сообщила профсоюзная организация, в которую входит экипаж Forward Seamen's Union of India. По ее данным, 24 индийских моряка на борту находятся в бедственном положении", - передает телеканал.

По информации CNN, судно Motor Tanker Marivex было внесено в санкционный список Минфина США в декабре в связи с санкциями против Ирана.

"В расшифровке сигнала бедствия, поданного с танкера в понедельник, экипаж сообщает, что на борту возник пожар после того, что они называют "атакой ВМС США", - говорится в публикации.

"У нас пожар на борту, судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение", - приводит телеканал расшифровку сигнала бедствия, которая есть в распоряжении редакции.

Согласно информации телеканала, все 24 члена экипажа являются гражданами Индии. Нефтяной танкер ходит под флагом Палау, а его зарегистрированный владелец, Arihant Shipping Inc., фигурирует в американском списке заблокированных лиц и судов за деятельность, связанную с Ираном, сообщает CNN.

Оман Индия США Иран
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