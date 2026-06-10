В МИД Индии вызвали дипломата США из-за ЧП с танкером у берегов Омана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Индии в среду вызвали в МИД временного поверенного в делах США Джейсона Микса, сообщает Economic Times со ссылкой на индийский МИД.

В сообщении отмечается, что дипломату выразили протест в связи с атакой по танкеру у берегов Омана.

Согласно МИД, 24 гражданина Индии были на борту судна, когда оно попало под удар. 21 человек был спасен, еще трое считаются пропавшими без вести.

В ведомстве добавили, что посольство Индии в Омане тщательно следит за ситуацией и координирует с оманскими властями поисково-спасательную операцию.

Ранее на этой неделе CNN сообщало, что судно с индийскими моряками на борту, которое находится под американскими санкциями, атаковано у побережья Омана, предположительно, ВМС США.