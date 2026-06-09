СМИ сообщили, что РФ начала поставки антрацита в Армению транзитом через Азербайджан

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия начала поставки антрацита в Армению транзитом через Азербайджан, сообщило азербайджанское агентство Report.

По данным издания, во вторник со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик (на азербайджано-грузинской границе) отправлено шесть вагонов с антрацитом общим весом 414 тонн.

Кроме того, в Армению через Азербайджан отправлено 12 вагонов с российскими удобрениями общим весом 828 тонн.

Антрацит стал пятым видом груза, который отправлен из РФ в Армению транзитом через Азербайджан. В настоящее время осуществляются поставки зерновой продукции, удобрений, алюминия и гречихи.

Транзитные поставки в Армению через Азербайджан начались осенью 2025 года.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 29 тыс. тонн зерна, свыше 6 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.