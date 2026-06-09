Поиск

Израильская авиация начала наносить удары по городу Тир на юге Ливана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля во вторник атакуют цели на территории города Тир на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее выпустила уведомление с призывом об эвакуации жителей города. По данным СМИ, жители покидают этот район, укрытия заполнены людьми, бегущими от боевых действий.

Кроме того, как отмечает телеканал "Аль-Джазира", на этот раз данное предписание Израиля впервые затронуло христианский квартал Тира. Ранее здесь собрались тысячи перемещенных лиц; теперь наблюдается отток людей из этого квартала.

Между тем команды из сил гражданской обороны продолжают помогать жителям перебираться в пункты временного размещения в безопасных зонах.

По данным СМИ, ранее от удара израильских военных в окрестностях Тира погибли девять человек. Однако Минздрав Ливана подобную информацию не публиковал.

Удары ЦАХАЛ зафиксированы и в других районах Южного Ливана.

Древний город Тир входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание Тира датируется XIV веком до н.э. Считается, что в этом городе изобрели пурпурную краску. Тир основал в Средиземноморье такие колонии, как Карфаген, Катис и другие. В Средние века Тир был одним из главных городов Востока. В городе сохранились памятники архитектуры времен античности.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OpenAI подала заявку на IPO

Цена нефти Brent снизилась до $93,44 за баррель

 Цена нефти Brent снизилась до $93,44 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество на переговорах в Пхеньяне

 Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество на переговорах в Пхеньяне

Число погибших после землетрясения на Филиппинах достигло 37

 Число погибших после землетрясения на Филиппинах достигло 37

США будут добиваться сделки с Ираном вопреки возможным разногласиям с Израилем

 США будут добиваться сделки с Ираном вопреки возможным разногласиям с Израилем

Президент США пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение двух недель

 Президент США пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение двух недель

США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет

 США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет

Военные США нанесли удар по направлявшемуся в Иран танкеру

Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном

 Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2547 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов