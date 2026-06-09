Израильская авиация начала наносить удары по городу Тир на юге Ливана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля во вторник атакуют цели на территории города Тир на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее выпустила уведомление с призывом об эвакуации жителей города. По данным СМИ, жители покидают этот район, укрытия заполнены людьми, бегущими от боевых действий.

Кроме того, как отмечает телеканал "Аль-Джазира", на этот раз данное предписание Израиля впервые затронуло христианский квартал Тира. Ранее здесь собрались тысячи перемещенных лиц; теперь наблюдается отток людей из этого квартала.

Между тем команды из сил гражданской обороны продолжают помогать жителям перебираться в пункты временного размещения в безопасных зонах.

По данным СМИ, ранее от удара израильских военных в окрестностях Тира погибли девять человек. Однако Минздрав Ливана подобную информацию не публиковал.

Удары ЦАХАЛ зафиксированы и в других районах Южного Ливана.

Древний город Тир входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание Тира датируется XIV веком до н.э. Считается, что в этом городе изобрели пурпурную краску. Тир основал в Средиземноморье такие колонии, как Карфаген, Катис и другие. В Средние века Тир был одним из главных городов Востока. В городе сохранились памятники архитектуры времен античности.