ЕС вновь призвал "Хезболлу" и Израиль соблюдать соглашение о прекращении огня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном - это обновленная возможность положить конец конфликту и возобновить переговоры сторон в конструктивном духе, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы призываем всех участников полностью выполнять положения соглашения. И все военные действия должны быть прекращены. Мы призываем "Хезболлу" покинуть сектор к югу от реки Литани, а Израиль - уйти с ливанской территории", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу изложить позицию ЕС в отношении происходящего в Ливане.

Аль-Ануни напомнил, что недавно Европейский фонд мира оказал помощь в размере 100 млн евро для усиления и поддержки ливанских вооруженных сил, чтобы укрепить безопасность и стабильность Ливана.

"И мы также требуем полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, призывающей к уважению суверенитета и территориальной целостности Ливана", - заключил представитель Каллас.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает во вторник со ссылкой на ливанский Минздрав, что не менее 3,6 тыс. человек погибли со 2 марта из-за ударов израильских военных по территории Ливана.

По данным министерства, за этот период свыше 11,3 тыс. человек получили ранения.

СМИ напоминают, что Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, в том числе по древнему городу Тир, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны ливанской группировки "Хезболла". Формально "Хезболла" не брала на себя эти обязательства, так как в переговорном процессе не участвовала.